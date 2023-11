Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek çalışmalarına başarılar diledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Altuntepe, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yönetim kurulu başkanlığına seçilen Erol Altuntepe'yi tebrik ederek çalışmalarına başarılar diledi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Başkan Altuntepe, "Yeni oluşan yönetimimiz ile birlikte Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ettik. Kendisi her zaman olduğu gibi bizleri çok güzel karşıladı ve tüm taleplerimizi dinledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Hisarcıklıoğlu her zaman üyelerimizin hak ve menfaatlerini her kulvarda en iyi şekilde korumaya çalışmaktadır. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bizde hedeflerimizden, projelerimizden bahsettik. Safranova tesisimizin hasadı olan safran ve lavanta yağımızın tanıtım ve sunumunu yaptık" dedi.

Ziyarette Altuntepe'ye yönetim kurulu başkan yardımcıları Hüseyin Yalçın, İsmail Hayri Boyacı ile yönetim kurulu üyeleri Fatih Namal, Eyüp Öztürk Fehmi Erdoğan, Genel Sekreter Ömer Tüfekçi ve Akreditasyon Sorumlusu Yasin Dikmen eşlik etti. - KARABÜK