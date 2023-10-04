Sadıkoğlu'ndan yeni sanayi alanları değerlendirmesi

Resmi Gazetede yayımlanan kararla Battalgazi Fırıncı'da ve Eski Malatya'da yeni sanayi alanlarının belirlenmesini değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, var olan sanayi bölgelerinin dışında yeni sanayi alanlarının oluşturulmasının üretim gücünü...

Resmi Gazetede yayımlanan kararla Battalgazi Fırıncı'da ve Eski Malatya'da yeni sanayi alanlarının belirlenmesini değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, var olan sanayi bölgelerinin dışında yeni sanayi alanlarının oluşturulmasının üretim gücünü artırarak daha hızlı toplanmak adına önemli olduğunu vurguladı.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni sanayi alanları ilan edildi. Resmi Gazete'nin 3 Ekim 2023 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla "Malatya Battalgazi Fırıncı Sanayi Alanı" için 190 hektar, "Eski Malatya Battalgazi Sanayi Alanı" için 3 hektarlık alan sanayi alanı olarak belirlendi.

Yeni alanların ticaretin ayağa kalkması, yatırımların artması ve istihdam imkanlarının çoğalmasına imkan sağlanacağını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan kararnameyle Battalgazi ilçesinin Fırıncı Mahallesi'nde ve Eskimalatya'da belirlenen 2 ayrı alanın Sanayi Alanı olarak ilan edilmesini özellikle deprem sonrası toparlanma dönemi ve Malatya sanayisinin gelişimi adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Depremde büyük yara alan şehrimizin toparlanması elbette ticaretin ayağa kalkması, yatırımların artması ve istihdam imkanlarının çoğalmasıyla hızlanacaktır. Depremden önce 95 bin olan özel sektör çalışan sayımız deprem sonrasında 71 bine düştü. Yaklaşık yüzde 25'lik bu azalma her 4 çalışandan 1'ine tekabül ediyor. Şehrimizdeki bu iş gücü kaybının geri kazanımı için öncelik şehrimizin yapısal anlamda toparlanması ve istihdam alanlarının genişlemesi ile olacaktır" dedi.

Fırıncılar bölgesinde ilan edilen sanayi alanında ASELSAN tarafından 1 milyar lirayı aşkın yatırımla elektronik devreler üzerine önemli bir fabrika inşa edileceğini söyleyen Başkan Sadıkoğlu, "Fırıncılar bölgemizde ilan edilen sanayi alanında ASELSAN tarafından 1 milyar lirayı aşkın ilk etap yatırımla elektronik devreler üzerine önemli bir fabrika inşa edilecek. Çalışmanın müjdesi geçtiğimiz Mayıs ayında o günün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Tarafından odamızdaki toplantıda verilmişti. Bu ve benzeri ölçekteki stratejik yatırımlar sadece pozitif ekonomik etkileri ile değil Malatya iş dünyası için motivasyon anlamında da oldukça önemli. Zira bu tür yatırımlar şehrimiz ticaretini ciddi anlamda besleyecek ve birçok alt sektörün kalkınmasına vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Sadıkoğlu ayrıca ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Programda (OVP) yer alan yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı büyümeye vurgusunu hatırlatarak, "Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanmış ve programda yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı büyümeye dikkat çekildi. Programda özellikle deprem bölgesine yönelik finansman desteklerine de vurgu yapıldı. Bu dçerçevede bölgemize yönelik desteklerin artarak devam etmesi büyük önem taşıyor. Artan teşviklerle mevcut ve yeni sanayi alanlarımızın gelişiminin önü açılmalı üretim ve istihdam artarak devam etmeli, şehrimizin bu alandaki cazibesi artırılarak göç tersine dönmeli. Açıklanan yeni sanayi alanları da OVP'nin uygulanmaya devamının bir göstergesidir" diye konuştu. - MALATYA