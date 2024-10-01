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Malatya'da 6. Bölge Teşvik Süresi Sona Eriyor

Malatya'da 6. Bölge Teşvik Süresi Sona Eriyor
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6. Bölge Teşvikleri'nin süresinin 31 Aralık 2024'te sona ereceğini hatırlatarak, şehirdeki dinamikleri bu konuya duyarlı olmaya davet etti. Depremler sonrası Malatya'nın ayağa kalkması için bu teşviklerin devam etmesinin kritik olduğunu belirten Sadıkoğlu, yerel kalkınma hamlesinin açıklanmasının heyecan verici olduğunu ifade etti ve daha kapsayıcı destek taleplerini vurguladı.

Malatya'nın üretimi, ihracatı ve istihdamı için büyük önem arz eden 6. Bölge Teşvik süresinin 3 ay sonra sona ereceğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehrin tüm dinamiklerini konuya duyarlı olmaya davet etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, A Para TV'de katıldığı Yatırım Günlüğü Programında gündemi değerlendirdi.

Malatya sanayisi için büyük önem arz eden 6. Bölge Teşvikleri süresinin devam etmesi çağrısını yineleyen Başkan Sadıkoğlu, "2018 yılından bu yana uygulamada olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4. bölgede yer alan Malatya'nın da içinde yer aldığı 25 il 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. 6. Bölge Teşvik Destekleri süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Sürenin bitmesine 3 ay kaldı. Büyük depremler yaşamış şehrimizin ayağa kalkma sürecine önemli katkılar sunan bu teşviklerin devam etmesi elzemdir. Yılsonu itibariyle 6. Bölge teşviklerinin sona erecek olması ve geri 4. Bölge teşviklerine düşecek olmamız hem mevcut yatırımcıyı hem de yatırım düşüncesinde olan iş insanlarımızı tedirgin ediyor. Sürenin uzatılmasını talep ediyoruz. Şehrimizin ve bölgemizin tüm dinamiklerine sesleniyorum, bu konuyu gündemlerine almalılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı özel sektör için yerel kalkınma hamlesini de değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından özel sektör için yerel kalkınma hamlesi teşvik programının önümüzdeki haftalarda ilan edileceğini açıklaması bizleri heyecanlandırmıştır. Yerel kalkınma, ülkemizin kalkınmasının ana ayağıdır. Özellikle Anadolu şehirlerinin üretim, istihdam ve ihracat odaklı kapsamlı teşviklere ihtiyacı var. 6 Şubat depremlerini yaşamış şehirlerimiz için özel teşvikler bekliyoruz. Depremle yerle bir olmuş şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması için hükümetimiz ciddi bir gayret içerisinde. Buna şahidiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama yeterli mi? Elbette değil. Daha kapsayıcı desteklere ihtiyacımız var" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası Ekonomi İhracat malatya

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