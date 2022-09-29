Sadıkoğlu: '2 Ekim'e emin adımlarla ilerliyoruz'

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ziyaretlerini sürdürüyor. Yaptığı tüm ziyaretlerde yakın ve samimi ilgiyle karşılandığı bildirilen Sadıkoğlu, 2 Ekim Pazar günü yapılacak olan seçime daha da güçlenmiş bir kadro ile gireceklerini söyledi.

Görev süresi boyunca oda üyelerinin ve Malatya'nın menfaati doğrultusunda adımlar attığını belirten Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu güne üyelerimizin sektör sorunlarının çözümü adına gayret gösteriyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde ana gayemiz Malatya'mızın ekonomik olarak kalkınması, sosyal hayatının ve şehir atmosferinin bölgede bir güç haline gelmesi oldu. Malatya çocuğu olarak, şehrimizin ileri gitmesi, bölgesinde bir güç sahibi olması bizleri her zaman gururlandırır ve mutlu eder. Bu konuda Malatya TSO olarak üzerimize ne düşüyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Malatya'nın en büyük sivil toplum örgütü olarak şehirde alınan tüm kararlarda bir duruş sergiledik, bu duruşumuzu bozmadan devam edeceğiz. Haklılığı savunamıyorsak, haklının yanında durmuyorsak, bulunduğumuz göreve, üyelerimize ve kendimize saygısızlık olur" dedi.

"Beyaz renkli listelerde buluşalım"

Seçime Beyaz renkli liste ile gireceklerinin altının çizen Sadıkoğlu, "Odamızın seçimi 2 Ekim Pazar günü hizmet binamızda gerçekleşecek. Sabah saat 09: 00'da başlayacak, 17: 00'da sona erecek. Üyelerimizin bu seçime yoğun ilgi göstereceğini bekliyoruz. Biz ekibimizle birlikte seçime beyaz renkli liste ile gireceğiz. 4 yıl boyunca hayata geçirdiğimiz projeler, yeni dönemin teminatıdır. Attığımız güçlü adımların devamı için, ekonomisiyle büyüyen bir Malatya için beyaz renkli listelerde buluşalım" diye konuştu. - MALATYA