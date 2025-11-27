Haberler

Sabri Ülker Vakfı'ndan Hacettepe Üniversitesi'ne Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı

Güncelleme:
Sabri Ülker Vakfı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı açtı. Vakıf başkanı Talat İçöz, bu alanın toplum sağlığına katkı sağlayacağını belirtti.

Sabri Ülker Vakfı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı" açtı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabri Ülker Vakfı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'yle gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı'nı öğrencilerin kullanımına sundu.

Açılış törenine, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz ve davetliler katıldı.

Öğrencilere yönelik beslenme bilimi bilgi yarışması da düzenlenen etkinlikte, şef Rafet İnce ile "Tabakta Sağlık Atölyesi" düzenlendi.

Sürdürülebilir toplum sağlığına bilimsel katkı

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, 15 yıldır toplumun dengeli beslenme ve gıda hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamak hedefiyle hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

İçöz, yakın zamanda düzenledikleri 5. Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı gibi etkinliklerle sürdürülebilir toplum sağlığı hedeflerine ulaşılmasına öncülük ettiklerini kaydetti.

Toplumsal refahın en önemli bileşenleri olan sağlık, gıda ve beslenme alanındaki sürdürülebilir projelerinin odağında bilgi kirliliğiyle mücadele ve gıda bilincini artırmak olduğunu vurgulayan İçöz, gıda okuryazarlığının artmasıyla, bilgi kirliliğinin azalacağına ve bilinçli tercih yapılmasının kolaylaşacağına inandıklarını anlattı.

İçöz, açılışını yaptıkları Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı'nı da bu konuda saha etkinliklerini artıracak bir platform olarak kurguladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Toplum sağlığına yönelik iyi uygulama örneklerinden birini oluşturacak bu alan, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve personelinin dengeli beslenme konusunda bilinçlenmelerini desteklerken, kronik hastalıkların önlenmesine de katkı sağlayacak.Bu alanda yürütülecek eğitim, danışmanlık, etkinlik, dijital içerik ve atölye çalışmaları, ülkemizde gıda okuryazarlığının yaygınlaşmasına dönük yenilikçi bir model oluşturacak."

Halk sağlığını güçlendiren işbirliği

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı ve Sabri Ülker Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel de gıda ve beslenme okuryazarlığı uygulama alanının Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi'nde günlük yaklaşık 5 bin kişiye hizmet verilen bir alanda açıldığını paylaştı.

Demirel, alanın sürdürülebilir ve güncel içerikler sunarak öğrencilerin, üniversite personelinin ve danışan/hasta yakınlarının da faydalanacağı bir uygulama alanı olarak toplumsal faydaya katkı anlamında bir ilk olduğunu vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı ise Sabri Ülker Vakfı'yla yapılan işbirliğinin, eğitim-öğretim hayatları devam eden öğrencilerinin, bölümlerinden hizmet alan danışan/hasta ve yakınlarının, üniversite personelinin kendi sağlık yolculuklarına liderlik etmelerine, toplumsal farkındalığı artırmalarına ve geleceğin daha sağlıklı toplumlarını inşa etmelerine anahtar bir rol oynayacağını belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da Sabri Ülker Vakfı'yla halk sağlığını iyileştirmeye yönelik işbirliği adımları atmaktan mutluluk duyduklarının altını çizerek, "Sıhhiye Kampüsü'nde hayata geçirilen bu uygulama alanının, öğrencilerimiz ve personelimiz için önemli bir farkındalık kaynağı olacağına inanıyorum. Bu değerli katkı ve iş birliği için Sabri Ülker Vakfı'na teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
