Saat 22'den sonra alkol satanlara verilen cezaya büyük zam! Dükkanı satsalar ödeyemezler

Akşam saat 22.00'dan sonra alkol satışına verilen cezaya yüzde 230 oranında zam yapıldı. Düzenlemeye göre cezada alt sınır 215 bin 337 lira olurken, üst sınır 1 milyon lirayı aştı. Karara tepki gösteren Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Bu 'Dükkanı kapat git anahtarını bize ver' cezasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle ölçüsüz bir idari para cezası yoktur." ifadelerini kullandı.

2013'ten bu yana uygulanan, tekel bayilerin akşam saat 22.00'dan sonra alkol satışına verilen cezaya rekor zam geldi. Yeni zam oranlarını Twitter hesabından Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.

1 MİLYON 60 BİN TL CEZA

Yüzde 230 oranında yapılan zamma göre, kesilen cezada alt limit 215 bin 337 TL, üst limit 1 milyon 60 bin TL oldu.

"BU DÜKKANI KAPAT GİT CEZASI"

Zamma tepki gösteren Özgür Aybaş, Twitter'daki paylaşımında şunları söyledi: "Bu dükkanı kapat git anahtarını bize ver cezasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle ölçüsüz bir idari para cezası yoktur. Yasa vardır ama böyle bir rakam yoktur."

"TEKEL BAYİLERİ NASIL BATIRIRIZ MUHABBETİ"

"Tekel bayisi işleten bayileri nasıl yok ederiz nasıl batırırız muhabbetidir. Esnafın sesini duyurmayan vekâletimizi alan vekillerin bu konuda sessiz kalması esnafı korumaması daha da trajiktir. Anayasa MADDE 173. Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır."

320 BİN LİRAYA KADAR CEZA KESİLEBİLİYORDU

Öte yandan 2020 Ekim ayında TBMM'den geçen kanunla birlikte yasağa aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyordu.