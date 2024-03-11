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S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hayat Boyu Öğrenme Zirvesi'nde iyi uygulama örneği seçildi

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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Çorum Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinin önemli bir ortağı olan S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Zirvesi'nde, iyi uygulama örneği seçildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Çorum Valiliği tarafından hayata geçirilen "Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar" projesinin önemli bir ortağı olan S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Zirvesi'nde, iyi uygulama örneği seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından altıncısı gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Zirvesi'nde, 73 ilden gelen 162 örnek arasından "Genel Müdürlük Seçim Komisyonu" tarafından yapılan inceleme sonucunda 11 iyi uygulama örneği belirlendi. Çorum/Mecitözü Halk Eğitim Merkezi'nde aldıkları eğitimle, doğadan topladıkları taşları işleyerek muhteşem eserlere dönüştüren kadınların başarı hikayesinin sahibi S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, bu listeye dahil edilen proje sahiplerinden biri oldu.

S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, OKA'nın Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar Projesi kapsamında aldıkları destek ile doğal taş işletme atölyesindeki eksik makine ve ekipmanlarını tamamlayarak taş işleme kapasitesini artırdı. Projenin bir parçası olarak kurulan gümüş işleme atölyesi sayesinde kooperatifte doğal taşlarla birlikte gümüş takı tasarımları yapılmaya başlandı. Kooperatif üyeleri ve ilçe kadınlarının katılımıyla gerçekleştirilen takı ve taş tasarımı eğitimleriyle kadınlar, tasarım becerilerini geliştirdi.

2017 yılında kooperatifleşen kadınlar, Türkiye'nin 81 iline ve ihracata yönelik tasarımlarıyla sınırları aşan bir başarı hikayesi yazarken, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan, sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve farkındalık oluşturan çalışmalarıyla da dikkat çekiyorlar. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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