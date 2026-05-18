Ryanair: Avrupa'nın jet yakıtı tedariki nispeten iyi durumda

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair Grup Üst Yöneticisi Michael O'Leary, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik belirsizliğe yol açtığını ve Hürmüz Boğazı'nın ne zaman yeniden açılacağının belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Buna rağmen, Avrupa'nın jet yakıt tedariki nispeten iyi durumda, önemli miktarda yakıt Batı Afrika, Amerika kıtası ve Norveç'ten temin ediliyor." dedi.

Şirket, Mart 2026 itibarıyla biten finansal yıla ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ryanair'in bu dönemdeki yolcu sayısı yıllık bazda yüzde 4 artışla 208,4 milyon olurken şirketin geliri yüzde 11 artışla 15,5 milyar sterline yükseldi.

O'Leary, mali sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının durma noktasına gelmesiyle jet yakıtında yaşanan tedarik kısıtına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'daki çatışma ekonomik belirsizliğe yol açtı ve Hürmüz Boğazı'nın ne zaman yeniden açılacağı bilinmiyor. Buna rağmen, Avrupa'nın jet yakıtı tedariki nispeten iyi durumda, önemli miktarlarda yakıt Batı Afrika, Amerika kıtası ve Norveç'ten temin ediliyor. Bununla birlikte, küresel jet yakıtı spot fiyatları varil başına 150 doların üzerine çıkmış olup, çatışma öncesi seviyelere kıyasla birkaç ay daha yüksek seviyelerde kalması bekleniyor."

Şirketin 2027 mali yılı tedariki için jet yakıt fiyatlarını ton başına 668 dolar üzerinden yüzde 80 hedge ettiklerini kaydeden O'Leary, Orta Doğu'daki gerilime rağmen talebin güçlü seyrettiğini ancak rezervasyon döneminin geçen yıla göre daha kısa bir döneme sıkıştığını belirtti.

O'Leary, kısa vadede yakıt fiyatlarının yüksek kalmasının beklenmesi nedeniyle yolcuların 2026 yaz sezonu seyahatleri için en düşük uçak bilet fiyatlarını garantilemeleri amacıyla erken rezervasyon yapmalarını tavsiye etti.

Ryanair CFO'su Neil Sorahan da jet yakıtında bu yaz "herhangi bir arz şoku yaşanmayacağından giderek daha fazla emin olduğunu" kaydetti.

AA muhabirinin S&P Global Energy verilerinden derlediği bilgilere göre, savaş öncesi dönemde Orta Doğu'dan Kuzeybatı Avrupa'ya her gün 177 bin varil jet yakıtı tedarik edilirken, 31 bin varil Güney Avrupa ve Doğu Akdeniz'e, 100 bin varil Afrika'ya ve 17 bin varil Asya'ya gidiyordu. Bölgeden 34 bin varil jet yakıtı ise Süveyş Kanalı'nı geçerek çoğunluğu Mısır olmak üzere Kızıldeniz'e ulaşıyordu.

Özellikle Avrupa gibi Basra Körfezi tedarikine büyük ölçüde bağımlı bölgeler, tedarik aksaklığı karşısında en kırılgan bölgeler arasında yer alıyor.