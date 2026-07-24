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Rüzgar ve Güneş Enerjisi İçin Yeni İmar ve Ruhsat Yönetmeliği

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Enerji Bakanlığı, rüzgar ve güneş santrallerinin imar planı, yapı ruhsatı ve işyeri açma izin süreçlerini düzenleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Planlar eş zamanlı onaylanabilecek ve 15 gün ilan edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığının yeni yönetmeliğiyle ön lisans veya üretim lisansına sahip rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin imar planı, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin İmar ve Ruhsat İşlemleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yönetmelik, ön lisans veya üretim lisansına sahip rüzgar ve güneş enerji santrallerinin imar planlarının onaylanması, parselasyon planları, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı süreçlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyecek.

Yönetmelik kapsamında nazım ve uygulama imar planı süreçleri eş zamanlı yürütülebilecek ve onaylanabilecek.

Bakanlıkça onaylanan imar planları 15 gün süreyle Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek, itiraz olmaması halinde kesinleşecek. İlgili kurum ve kuruluşlar planlara ilişkin görüşlerini 30 gün içinde bildirecek, bu süre içinde görüş verilmemesi halinde olumsuz görüş bulunmadığı kabul edilecek.

Kaynak: AA
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