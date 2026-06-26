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Rüzgar türbini kanadı üretiminde kullanılan fitillerin ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı

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Ticaret Bakanlığı, rüzgar türbini kanadı üretiminde kullanılan cam elyaf fitillerin ithalatında Mısır ve Bahreyn menşeli ürünlere uygulanan dampinge karşı önlemi kaldırdı.

Rüzgar türbini kanadı üretiminde kullanılan cam elyaftan dokunmuş mensucatta yararlanılan fitillerin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanmayacak.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut durumda "cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, fitil, dokunmuş mensucat gibi)" ürününün alt kategorisi olan "fitiller" ithalatında Mısır menşeli ürün için yüzde 9,58 ve yüzde 14,63, Bahreyn Krallığı menşeli ürün için yüzde 20 ve yüzde 23,61 oranında dampinge karşı önlem uygulanıyor.

Değişiklikle, rüzgar türbini kanadı üretiminde kullanılan cam elyaftan dokunmuş mensucatta yararlanılan fitiller için söz konusu önlem uygulanmayacak.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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