Haberler

Kurulu gücü 10 megavat ve üstü rüzgar santrallerinin RİTM bağlantı belgesi zorunlu olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elektriksel kurulu gücü 10 megavat ve üzerinde olan rüzgar enerjisi santralleri için Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi bağlantı belgesi alınması zorunlu hale getirildi. Yönetmelik, 19 Şubat 2020 tarihli Elektrik Üretim Yönetmeliği esaslarına dayanıyor ve TEİAŞ ile veri güvenliğini sağlamayı öngörüyor.

Elektriksel kurulu gücü 10 megavat ve üzerinde olan lisanslı ya da lisanssız rüzgar enerjisi santralleri (RES) için Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) bağlantı belgesinin temin edilmesi zorunlu olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektriksel kurulu gücü 10 megavat ve üzerinde olan lisanslı ya da lisanssız RES'ler için RİTM bağlantı belgesinin temin edilmesi zorunlu olacak.

Üretim lisansında elektriksel kurulu gücü 10 megavatın altında olan RES için kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde bu yönetmelik hükümleri kapsamında RİTM bağlantı belgesi düzenlenecek.

RES'ler için 19 Şubat 2020 tarihli Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği esaslarına göre Bakanlığa yapılacak kabul başvurusu doğrultusunda, kabule esas olan rüzgar türbini ya da türbinleri için RİTM bağlantı belgesi düzenlenecek.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından kurulması istenilen alt yapının teknik özelliklerinde TEİAŞ'ın değişiklik yapma hakkı saklı olacak.

Yapılan değişiklikler ve güncellemeler "www.ritm.teias.gov.tr" (RİTM-İA) adresinde yayımlanacak. Santral için gerekli alt yapının kurulması veya yenilenmesiyle ilgili bütün harcamalar kullanıcı tarafından karşılanacak.

TEİAŞ RİTM sisteminde üretilen tahmin verilerinin gizliliği ve güvenliği sağlanacak. Bu veriler ilgili kullanıcı onayı alınmadan, TEİAŞ tarafından uygun bulunan kamu kurum ve kuruluşları dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacak.

RİTM bağlantı belgesi düzenlenen santral yükümlülükleri

RİTM bağlantı belgesi düzenlenen santral yükümlülükleri belli oldu.

Buna göre, RİTM bağlantı belgesi olan santral SCADA verilerini, RİTM-İA'da belirtilen formata uygun ve gerçekleşen güç üretim verileriyle tutarlı olacak şekilde kesintisiz olarak RİTM'e aktaracak ve bu amaçla kurulmuş olan altyapıyı çalışır vaziyette tutacak.

Bu yönetmelik kapsamında santrallerde kurulan altyapıda SCADA verilerinin aktarımına yönelik olarak tespit edilen ve ilgili santrale bildirilen arıza ya da kesinti ve benzeri durumlar için bildirimi müteakip üç iş günü içerisinde gerekli müdahaleleri yaparak elektronik posta adresine bildirilecek.

RİTM bağlantı belgesi talebi kapsamında sunulan santral bilgi formundaki bilgilerde gerçekleşen lisans gücü, yardımcı kaynak gücü, lisans numarası gibi değişiklikleri üç iş günü içerisinde elektronik posta adresine bildirilecek.

Santral, ikincil kaynak veri güvenliği için TEİAŞ'ın sahip olduğu TEKİS, YTBS gibi sistemlere entegre olacak ve ilgili verileri sağlayacak.

Öte yandan, 11 Şubat 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Bu hareketin bedeli çok ağır oldu
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Bu hareketin bedeli çok ağır oldu
Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik

Tahmin etmekte zorlanacaksınız! Trump en sevdiği lideri açıkladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte