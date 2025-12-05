Haberler

Rusya Merkez Bankası, yurt dışına para transferi kısıtlamalarını gevşetiyor

Güncelleme:
Rusya Merkez Bankası, 8 Aralık'tan itibaren Rus ve dost ülke vatandaşlarına yurt dışına para transferi kısıtlamalarının kaldırılacağını açıkladı. Söz konusu kısıtlamalar, Mart 2022'de yürürlüğe girmişti.

Rusya Merkez Bankası, yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaların, Rus ve dost ülke vatandaşları için 8 Aralık'tan itibaren kaldırılacağını bildirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede yurt dışına para transferlerine yönelik Mart 2022'den bu yana yürürlükte olan karara ilişkin güncellemeye yer verildi.

Rus ve dost ülke vatandaşlarına 8 Aralık'tan itibaren yurt dışına para transferinde kısıtlama uygulanmayacağına işaret edilen açıklamada, dost olmayan ülke vatandaşlarına yönelik kısıtlamaların ise devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın ana gerekçesi olarak, döviz piyasasında yaşanan normalleşme gösterildi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından Mart 2022'de yurt dışına para transferlerine sınırlamalar getirmişti. Vatandaşlar, yurt dışına ayda 10 bin dolardan fazla döviz transfer edemiyordu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
