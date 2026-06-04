Haberler

Rusya: Yaptırımlara karşı savunma yerine hücum yönüne geçeceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, yaptırımların geri dönmeyeceğini belirterek, savunma ve hücum arasındaki dengenin hücum lehine değişeceğini söyledi.

ST. Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, yaptırım politikalarının değişmesini beklemediklerini belirterek, "Yaptırımlara karşı savunma ve hücum arasındaki denge artık daha fazla hücum yönüne kayacak." dedi.

Oreşkin, Rusya'da devam eden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen oturumda konuştu.

Dünya ekonomisinin değişim sürecinden geçtiğine işaret eden Oreşkin, "Bu nedenle yaptırımlar konusunda bir şeylerin değişmesini veya geri dönmesini beklememek gerekiyor. Geri dönmeyecek ve değişmeyecek." ifadesini kullandı.

Rusya'nın yaptırımlara yalnızca tepki veren bir yaklaşımı geride bırakması gerektiğini söyleyen Oreşkin, "Rusya, yaptırımlar konusunda büyük ölçüde savunma modelinden uzaklaştı." diye konuştu.

Oreşkin, Rusya'nın 2022-2023 yıllarında yaptırımlar konusunda "tamamen savunmacı" bir modeli benimsediğine işaret eden Oreşkin, ülkesinin daha dengeli bir modele geçtiğini ve bu sürecin hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Rusya'nın diğer ülkelerin piyasalarında daha aktif hareket etmesi gerektiğini belirten Oreşkin, "Yaptırımlara karşı savunma ve hücum arasındaki denge artık daha fazla hücum yönüne kayacak." dedi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım

Özgür Özel'e bir partiden açık çağrı var: Gelin safları sıklaştıralım
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü

Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü
Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü

Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi

Dünya sahnelerinden köyüne döndü, 7'den 70'e herkes kendinden geçti
'Reha Muhtar ile öbür tarafta hesaplaşacağım' diyen Doğuş, acı habere dayanamadı

"Öbür tarafta hesaplaşacağım" dediği isme hakkını helal etti