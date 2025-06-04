Rusya-Türkiye İş Diyaloğu Etkinliği St. Petersburg'da Düzenlenecek

Rusya-Türkiye İş Diyaloğu Etkinliği St. Petersburg'da Düzenlenecek
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Rus Roscongress Vakfı, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde 'Rusya-Türkiye İş Diyaloğu' etkinliğini düzenleyeceğini duyurdu. Etkinliğin 18-21 Haziran'da gerçekleşeceği belirtilirken, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Rus Roscongress Vakfı, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında "Rusya-Türkiye İş Diyaloğu" etkinliğinin düzenleneceğini bildirdi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin 18- 21 Haziran'da Rusya'nın "Davos"u olarak nitelendirilen SPIEF kapsamında St. Petersburg'da yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Rusya Devlet Başkanı Danışmanı ve SPIEF Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri Anton Kobyakov, Türkiye ve Rusya'nın uzun süredir ekonomik işbirliği yürüttüğünü belirtti.

Bu kapsamda, Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) inisiyatifiyle SPIEF'te Rusya-Türkiye İş Diyaloğu etkinliğinin düzenleneceğini ifade eden Kobyakov, programın, sanayiden turizme kilit sektörlerde ortaklığın genişletilmesi yönünde önemli bir adım olacağını vurguladı.

Kobyakov, "Bu, her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin doğrudan bağlar kurması, deneyimlerini paylaşması ve ortaklaşa yeni büyüme alanları araması için bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Rusya ve Türkiye'nin ikili ticaret hacminde 100 milyar dolara ulaşmayı hedeflediğine dikkati çeken Kobyakov, "İş dünyası, sektör dernekleri ve ilgili birimler arası istişareler aracılığıyla yürütülen aktif çalışmalar, ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de SPIEF'in Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için önemli bir platform olduğunu kaydetti.

Diyaloğun iş çevreleri arasındaki etkileşimi canlandıracağını vurgulayan Bilgiç, "Türk iş dünyası Rusya pazarında istikrarlı bir şekilde çalışmakta ve fırsatlarını genişletmek istemektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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