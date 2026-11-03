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Rusya, Sovcomflot'taki yüzde 7,8'lik devlet hissesinin satışına hazırlanıyor

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Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı, Sovcomflot'taki yüzde 7,8'lik devlet hissesinin satışı için satışı üstlenecek kuruluşu belirleme sürecini başlattı. Başvurular 17 Kasım'a kadar kabul edilecek; satış tamamlanırsa devletin yüzde 82,8'lik payı yüzde 75'e gerileyecek.

Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı, hükümetin ülkenin en büyük deniz taşımacılığı şirketi Sovcomflot'taki yüzde 7,8'lik devlet hissesinin satışı için hazırlıklara başladığını bildirdi.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 17 Ekim tarihli talimatı doğrultusunda, Sovcomflot hisselerinin satışını gerçekleştirecek kuruluşun belirlenmesi için seçim sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Şirketin yüzde 7,8'lik payından bir hisse eksik kısmının satışının planlandığı belirtilen açıklamada, başvuruların 17 Kasım'a kadar kabul edileceği ve satışı üstlenecek kuruluşun federal bütçeye en yüksek geliri sağlayacak satış yöntemlerine ilişkin rapor hazırlayacağı kaydedildi.

Rus devletinin Sovcomflot'taki mevcut payı yüzde 82,8 seviyesinde bulunurken, planlanan satışın tamamlanması halinde bu oran yüzde 75'e gerileyecek.

Petrol, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımacılığında faaliyet gösteren Sovcomflot, Rusya'nın enerji ihracatında önemli rol oynuyor.

Kaynak: AA
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