Haberler

Rusya: Rus enerji kaynaklarına kısıtlamaların hafifletilmesi kaçınılmaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD'nin yaklaşık 100 milyon varil Rus petrolü için kısıtlamaları kaldırdığını belirterek, Rus enerji kaynaklarına kısıtlamaların daha da hafifletilmesinin "kaçınılmaz" olduğunu...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD'nin yaklaşık 100 milyon varil Rus petrolü için kısıtlamaları kaldırdığını belirterek, Rus enerji kaynaklarına kısıtlamaların daha da hafifletilmesinin "kaçınılmaz" olduğunu ifade etti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme kararını değerlendirdi.

"ABD'nin açık bir gerçeği kabul ettiği" yorumunda bulunan Dmitriyev, "Rus petrolü olmadan küresel enerji piyasası istikrarlı kalamaz." dedi."

Dmitriyev, ABD'nin Hindistan'a Rus petrolü satın alma izni verdiğini belirterek, "Aynı zamanda transit halindeki yaklaşık 100 milyon varil Rus petrolüne uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırılacağını da açıkladılar." ifadesini kullandı.

Dünyanın bir enerji krizinden geçtiğine işaret eden Dmitriyev, "Brüksel bürokrasisinin bir kısmının direnişine rağmen Rus enerji kaynaklarına yönelik kısıtlamaların daha da hafifletilmesi giderek kaçınılmaz hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi

Rusya'dan savaşta dengeleri altüst edecek İran hamlesi
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım