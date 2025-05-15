Rusya Piyasaları Müzakereler Öncesi Düşüşte
Rusya'da Moskova Borsası ve RTS endeksi, İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesinde değer kaybederek güne başladı. Rus rublesi de dolar karşısında düşüş gösterdi.
Rusya'da piyasalar, İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya- Ukrayna müzakereleri öncesinde güne düşüşle başladı.
Moskova Borsası (MOEX) açılışta yüzde 1,78 değer kaybederek 2.872 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 1,81 düşüşle 1127 puana geriledi.
Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,27 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 81,01 seviyesinden işlem görüyor.
Ukrayna'daki PFTS Borsası ise savaş nedeniyle işlemlere kapalı durumda.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri dün onaylamıştı.
Buna göre, Rus heyetine Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.