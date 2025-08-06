Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki Rezervler Azaldı

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Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler Temmuz ayında yüzde 0,15 azalarak 13 trilyon 80 milyar rubleye düştü. Maliye Bakanlığı, fonun durumunu ve rezervlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranını açıkladı.

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, temmuzda aylık bazda yüzde 0,15 azalarak 13 trilyon 80 milyar rubleye (yaklaşık 163,1 milyar dolar) indi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,15 azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Ağustos itibarıyla 13 trilyon 80 milyar rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının ise yüzde 5,9 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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