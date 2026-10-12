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Rusya'nın dış ticaret hacmi ocak-ağustosta 505,5 milyar dolara ulaştı

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Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin dış ticaret hacmi ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,75 artarak 505,5 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası da aynı dönemde yüzde 16,4 artışla 102,9 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 102,9 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), ocak-ağustos dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,75 artarak 505,5 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin ihracatı 37,8 milyar dolar artışla 304,2 milyar dolara, ithalatı da 23,3 milyar dolar yükselişle 201,3 milyar dolara çıktı.

Böylelikle Rusya'nın dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemindeki 88,4 milyar dolardan yüzde 16,4 artışla 102,9 milyar dolara yükseldi.

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini 170,6 milyar dolarla madenler ve madeni ürünler oluştururken ana ithalat kalemini 97,7 milyar dolarla makine, teçhizat ve ulaşım araçları teşkil etti.

Rusya'nın Asya ülkeleriyle dış ticaret hacmi 381,8 milyar dolara yükselirken bu ülkelerin toplam dış ticaretteki payı yüzde 75,5'e ulaştı.

Avrupa ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretindeki payı yüzde 17,5 olarak kaydedilirken bu ülkelerle ticaret hacmi 88,4 milyar dolar oldu.

Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin toplam dış ticaretteki payı yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşirken, bu ülkelerle ticaret hacmi 18 milyar dolar olarak hesaplandı.

Afrika ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretindeki payı ise yüzde 3,4 olurken, kıtayla ticaret hacmi 17,2 milyar dolara ulaştı.

Rusya'nın dış ticaretinde Asya ülkelerinin payı, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların ardından artış eğilimini koruyor.

Kaynak: AA
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