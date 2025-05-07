Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Rusya'nın Bütçe Açığı 3,3 Trilyon Rubleye Ulaştı

Rusya'nın Bütçe Açığı 3,3 Trilyon Rubleye Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Maliye Bakanlığı, düşen enerji fiyatları nedeniyle yılın ilk dört ayında bütçenin 3,3 trilyon ruble açık verdiğini açıkladı. Bütçe gelirleri 12,2 trilyon ruble, giderleri ise 15,5 trilyon ruble olarak kaydedildi. Bu durum, enerji gelirlerindeki azalma ve artan finansman giderlerinden kaynaklanıyor.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülke bütçesinin düşen enerji fiyatları nedeniyle yılın ilk dört ayında 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 40,7 milyar dolar) açık verdiğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ilk dört aydaki bütçe gelir ve giderlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Söz konusu dönemde, petrol ve doğal gaz gelirlerinin 3,7 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin ise 8,5 trilyon ruble düzeyinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, böylelikle bütçe gelirlerinin 12,2 trilyon ruble olduğu kaydedildi.

Bütçe giderlerinin ise 15,5 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, bütçe açığının ana nedenleri olarak artan finansman giderlerinin yanı sıra petrol ve doğal gaz gelirlerindeki düşüşe işaret edildi.

Açıklamada, bütçe açığına ilişkin durumun 2025'teki yapısal dengeye yönelik hedefleri etkilemeyeceği vurgulandı.

Rusya Maliye Bakanlığı, 2025'e ilişkin beklentisinde bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranını yüzde 0,5'ten yüzde 1,7'ye çıkartmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

Karar sonrası AYM'nin kapısına dayandılar! Arbede çıktı
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.