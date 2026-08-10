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Rusya'dan İHA Zararına Kredi Desteği

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Rusya Merkez Bankası, İHA saldırılarında zarar gören küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi borçlarının yeniden yapılandırılması, ödemelerin ertelenmesi ve ceza uygulanmaması için finans kuruluşlarına tavsiyelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankası, ülkede insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle lojistik merkezleri, depoları ve tesisleri zarar gören küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için finans kuruluşlarına tavsiyede bulundu.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, kredi kuruluşları ve kooperatiflerden, İHA saldırılarından zarar gören işletmelerin başvurularını mevcut yeniden yapılandırma programları kapsamında değerlendirmelerinin istendiği belirtildi.

Borçluların yasal olarak kredi ödeme erteleme hakkına sahip olup olmadığına bakılmaksızın, ödeme takvimlerinin değiştirilmesinin tavsiye edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, ödemelerin tarafların mutabık kalacağı süre boyunca durdurulabileceği kaydedildi.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle ödemelerde yaşanan gecikmeler için ceza ve gecikme faizi uygulanmamasının da önerildiğine işaret edilerek, kredi kuruluşlarından borcun erken geri ödenmesini talep etmemeleri ve mevcut kredilerin faiz oranlarını artırmamaları istendi.

Ukrayna'nın, Rus e-ticaret platformu Wildberries'in lojistik tesislerine yönelik İHA saldırılarını farklı bölgelere yayması, şirketin dağıtım ağında aksamalara, platformdaki satıcıların finansman ihtiyacına ve borç yükünün artmasına yol açmıştı.

Kaynak: AA
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