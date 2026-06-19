Haberler

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina'dan "Faiz indirimleri yavaşlayabilir" sinyali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, enflasyonist risklerin arttığını ve bu durumun faiz oranlarının daha da düşürülmesi için kalan alanı sınırlayabileceğini belirtti. Politika faizi 25 baz puan indirilerek yüzde 14,25'e çekildi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyonist risklerin belirgin şekilde arttığını ve bu durumun faiz oranlarının düşürülmesi için kalan alanı sınırlayabileceğini söyledi.

Nabiullina, başkent Moskova'da, Rusya Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 14,25'e indirme kararının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Faiz kararında yüzde 14,5 seviyesinin korunması ile faizin yüzde 14,25 veya yüzde 14'e indirilmesi şeklinde üç seçeneği değerlendirdiklerini anlatan Nabiullina, kararın tüm görüşlerin dengeli biçimde ele alınması sonucunda verildiğini ifade etti.

Nabiullina, iş dünyası, kamu kurumları ve uzmanlardan faiz indirimi yönünde çok sayıda çağrı geldiğine işaret ederek, "Bunu baskı olarak değerlendirmiyoruz ve kararlarımızı kendi analizlerimize dayanarak bağımsız şekilde alıyoruz." dedi.

Bütçe politikasının, gelecek 3 yıl boyunca öngörülenden daha "teşvik edici" olacağını vurgulayan Nabiullina, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecekteki enflasyonist riskler belirgin şekilde arttı. Son aylarda kredi büyümesi önemli ölçüde hızlandı. Bu durum, faiz oranlarının daha da düşürülmesi için kalan alanı sınırlayabilir. Politika faizi patikası tahmini revize edilirse, bunun aşağı değil, büyük ihtimalle yukarı yönlü gerçekleşmesini bekliyoruz."

Rusya'daki rafinelere İHA saldırılarının etkisi

Bu ay gerçekleştirilen enflasyon beklentileri anketinde, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin etkisinin yer almadığını söyleyen Nabiullina, bu etkinin temmuz anketinde görülebileceğini kaydetti.

Akaryakıtın, fiyat beklentileri açısından önemli bir gösterge olduğunu dile getiren Nabiullina, fiyat artışının geçici kalıp kalmayacağının ve diğer ürünlerin maliyetlerine ne ölçüde yansıyacağının takip edileceğini belirtti.

Rusya'da akaryakıtın ortalama fiyatı, Ukrayna'nın ülkedeki rafinelere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının da etkisiyle yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 6,6 arttı.

Rusya Merkez Bankası, bugünkü toplantıda politika faizini yüzde 14,5'ten yüzde 14,25'e indirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
3 yıldır böylesi görülmedi! Konut satışlarında sert düşüş

3 yıldır böylesi görülmedi! Satışlarda sert düşüş
'Eski eşimle ilişki yaşıyor' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı

"Eski eşimle ilişki yaşıyor" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin

Milli maça saatler kala açık açık uyardı: Sakın

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı

Ayağı kırıldıktan sonra ağzına sokmuşlardı! Ne olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha