Rusya Merkez Bankası bitcoin, ethereum ve USDT'ye tüm borsalarda işlem onayı verdi

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Rusya Merkez Bankası, bitcoin, ethereum ve USDT'nin bireysel yatırımcılara sunulabilecek kripto varlıklar listesine alınarak ülkedeki tüm borsalarda işlem görebilmesini onayladı.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu üç kripto varlığın 17 Kasım'da yürürlüğe girmesi öngörülen düzenleme kapsamında ülkedeki tüm borsalarda işlem görebileceği belirtildi.

Rusya'da bireysel yatırımcılar daha önce de kripto para satın alabilirken yeni düzenlemeyle bitcoin, ethereum ve USDT'nin denetime tabi finansal kuruluşlar aracılığıyla alınıp satılmasının önü açılacak.

Düzenlemeye göre, nitelikli yatırımcı statüsü bulunmayan kişiler, söz konusu kripto varlıkları borsa ve tezgah üstü piyasalarda aracı kuruluşlar üzerinden satın alabilecek. Bu yatırımcıların her bir aracı kuruluş üzerinden yapabileceği yıllık alım tutarı 300 bin rubleyle sınırlandırılırken nitelikli yatırımcılar diğer kripto varlıklarda da tutar sınırlaması olmadan işlem yapabilecek.

Tüm yatırımcıların işlem öncesinde kripto varlıkların risklerine ilişkin değerlendirme testinden geçmesi gerekecek.

Merkez Bankası, listeyi oluştururken kripto varlıkların piyasa değeri, günlük ortalama işlem hacmi ve uluslararası piyasalarda en az 5 yıllık fiyat geçmişine sahip olması gibi kriterleri dikkate aldı.

Kaynak: AA