Rusya-İslam Dünyası: KazanForum Başlıyor

"Rusya-İslam Dünyası: KazanForum", Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yarın kapılarını açacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum"da Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerde yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Bu yıl 16'ncısı yapılacak ve yarın başlayacak forumun, 100'den fazla ülkeden heyetleri ağırlaması bekleniyor.

İlki 2009'da yapılan forumda bu yıl da uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanları bir araya gelecek.

İslami finansman, helal endüstrisi, uluslararası işbirliği gibi konularda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak forum, helal ürünlerin tanıtılacağı "Russia Halal Expo"nun açılış seremonisiyle başlayacak. Burada İslam dünyasının önde gelen üreticileri, helal sertifikaya sahip gıda, giyim, aksesuar ve kozmetik gibi ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunacak. Helal ürünlerin sergileneceği bu etkinliğe Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkiye, İran, Hindistan, Senegal ve Rusya Federasyonu'ndan 150'den fazla şirket ve 40 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

İslami modadaki son yeniliklerin yer alacağı "Modest Fashion Day", çocukların yarışacağı "Eastern Cup" uluslararası futbol turnuvası, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 100'den fazla ülkeden gelen 25 yaş altındaki genç şeflerin yarışacağı yemek yarışması, forum kapsamında düzenlenecek diğer etkinlikler olacak.

Forumda bu yıl ilk defa "İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Örgütü (AAOIFI) Uluslararası Konferansı" da düzenlenecek.

Forum kapsamında aynı zamanda, 16 Mayıs'ta Rubin Kazan futbol takımının eski oyuncuları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin diplomatlarının katılacağı bir dostluk maçı gerçekleştirilecek.

Birçok kültürel ve sportif etkinliği de barındıracak forum, 18 Mayıs'ta sona erecek.