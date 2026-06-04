Haberler

Rusya ile ABD arasındaki kargo sevkiyatının yeniden başlatıldığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus devlet posta kurumu Pochta Rossii, 2022'de durdurulan ABD ile karşılıklı posta ve kargo hizmetlerinin mayıs sonu itibarıyla yeniden başladığını duyurdu. Gönderiler ağırlıklı olarak e-ticaret ürünlerinden oluşuyor.

ST. Rus devlet posta ve kargo kurumu Pochta Rossii, ABD ile 2022'de durdurulan karşılıklı gönderi hizmetlerinin yeniden başlatıldığını duyurdu.

Pochta Rossii'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile ABD'nin, 2022'de askıya alınan posta ve kargo sevkiyatını mayıs sonunda yeniden başlattıkları bildirildi.

ABD'den gelen kargoların ağırlıklı e-ticaret ürünlerinden oluştuğuna işaret edilen açıklamada, bu gönderilerin arasında kıyafet, ayakkabı ve elektronik ürünlerin yer aldığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS, Pochta Rossii'den bir yetkiliye dayandırdığı haberinde iki ülke arasındaki posta ve kargo sevkiyatının üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirildiği bilgisine yer verdi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz

Süresiz nafakanın iptal edilmesine Meclis'teki bir partiden itiraz var
ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi

Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi