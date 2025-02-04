Rusya, Hindistan'daki Nükleer Güç Santrali İçin Reaktör Kabını Sevk Etti

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Hindistan'da inşa halindeki Rus tasarımı Kudankulam Nükleer Güç Santrali (NGS) için tasarlanan reaktör kabının sevk edildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom'un makine mühendisliği bölümü Atomenergomash'e bağlı Atommash tesisi, Kudankulam NGS'nin 6. Güç Ünitesi için tasarlanan VVER-1000 reaktör kabını sevk etti.

Deniz yolculuğundan önce 320 ton ağırlığındaki ekipmanın, özel motorlu taşıma araçlarıyla tesisin rıhtımına teslim edildiği ifade edildi. Sonrasında gemiye yüklenen ekipmanın Novorossiysk limanına nakledildiği belirtildi. Reaktör kabının limana varmasının ardından da Hindistan'a yaklaşık 9 bin 600 kilometrelik yolculuğunu yapmak üzere gemi ambarına yüklendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atomenergomash'e bağlı OKB Gidropress AŞ Genel Tasarımcısı Valery Kryzhanovsky, şirketin devamlı kendini geliştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nükleer dünyadaki güçlü konumumuza rağmen, sürekli gelişime bağlı kalmaya devam ediyoruz. En üst düzeyde güvenliği garantilemek için ekipman tasarımını aktif olarak iyileştiriyor ve ürünlerimizin ekonomik verimliliğini artırıyoruz. Şu anda, kapasitesi artırılmış ve gelişmiş operasyonel özelliklere sahip yeni bir NGS reaktör ünitesi üzerinde çalışıyoruz. Bu yeni ünite ayrıca gelişmiş teknik ve ekonomik performansa sahip olacak."

Ayrıca, şirketin üretim programı doğrultusunda Hindistan'daki Kudankulam NGS'nin 6. güç ünitesi için dört adet buhar jeneratörü setinin 2025'te sevk edilmesi planlanıyor.