Rusya'dan Google ve Telegram'a 29 milyon ruble ceza

Güncelleme:
Rusya, Google Play üzerinden VPN hizmetlerine izin verdiği ve yasaklı içeriklere erişimi engellemediği için Google'a 22 milyon ruble, Telegram'a ise 7 milyon ruble ceza verdi. Davalar Moskova'da görüldü.

Rusya'da, Google Play üzerinden VPN hizmetlerine erişim sağladığı için Google'a 22 milyon ruble ve yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a da 7 milyon ruble ceza verildi.

Google ve Telegram aleyhine açılan davalar başkent Moskova'da görüldü.

Uygulama dükkanı Google Play üzerinden VPN hizmetlerine erişim sağlandığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 22 milyon ruble (yaklaşık 288 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti.

Mahkeme, uygulama üzerinden alkol satışı yapıldığı ve LGBT propagandası yapılan içerikleri kaldırmadığı için Telegram'a da 7 milyon ruble (yaklaşık 91 bin 680 dolar) ceza verdi.

Ülkede Apple, Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
