Rusya'da ekonomik toparlanmanın 2027'ye sarkması bekleniyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ekonomik yavaşlamanın bu yılın ilk yarısında devam edeceğini ve toparlanmanın en iyi ihtimalle 2026 sonunda veya 2027'de gerçekleşeceğini duyurdu.

Reşetnikov, başkent Moskova'da, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede enflasyonun hükümet ve merkez bankasının ortak çabasıyla 2025 sonu itibarıyla yavaşladığına işaret eden Reşetnikov, "Yılın başından itibaren, KDV ve gıda enflasyonunun kısmen ocak ayına kaymasıyla ilgili belirli bir artış oldu. Bundan sonra, enflasyonun yavaşlayıp normale döneceğini ve yüzde 4'lük hedefe doğru hareket edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Para politikasına dair alınan kararların, 6-9 ayı kapsayan bir sürede gecikmeli etki yarattığını anlatan Reşetnikov, "Bu nedenle, yılın ilk yarısında ekonomide yavaşlamanın devam etmesini bekliyoruz. Büyüme oranlarındaki toparlanma en iyi ihtimalle 2026 sonunda, ancak büyük olasılıkla, 2027'de gerçekleşecektir." dedi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, önceki tahminlerinde, toparlanmanın bu yılın ikinci yarısında gerçekleşmesini bekliyordu.

Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 ile 1,5 arasında büyüyeceğini öngörüyor.

Rus ekonomisi 2023'te yüzde 4,1, 2024'te 4,9 büyümesinin ardından geçen yıl soğuma dönemine girerek yüzde 1 büyüme kaydetmişti.

