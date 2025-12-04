Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, IAEA Yapay Zeka Sempozyumu'na katıldı

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya'da yapay zekanın gelişiminin teknolojik ilerlemenin temel faktörlerinden biri olarak büyük önem taşıdığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Likhachev, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) tarafından Viyana'da düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka ve Nükleer Enerji Sempozyumu'na katıldı.

Forumun açılışında konuşan Likhachev, Rusya'da yapay zekanın gelişiminin teknolojik ilerlemenin temel faktörlerinden biri olarak büyük önem taşıdığını belirterek, etkinliğe katılanlara nükleer endüstride yapay zeka teknolojilerinin sistematik ve entegre şekilde uygulanmasına ilişkin deneyimini aktardı.

Bunun yanı sıra Likhachev, Viyana ziyareti sırasında IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ile görüştü. Taraflar, Rosatom ve IAEA arasındaki işbirliğinin temel alanlarını ele aldı. Özellikle Zaporozhskaya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve Rosatom'un IAEA'nın tematik girişimleri ile programlarına katılımı konuları değerlendirildi.

Toplantı sırasında taraflar, işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki kararlılıklarını teyit etti.

Öte yandan, Uluslararası Yapay Zeka ve Nükleer Enerji Sempozyumu'nda Rosatom'un yapay zeka alanındaki deneyimi, Rusya fuar standında sergilendi.

Devlet Kurumu Bilgi ve Dijital Teknolojiler Direktörü Evgeny Abakumov da stantta yaptığı konuşmada, Rosatom'un deneyiminin, yüksek karmaşıklıktaki sorunları çözmek için öngörücü analiz, yapay görme, büyük dil modelleri ve diğer yapay zeka araçlarının kullanımını kapsadığını vurguladı.