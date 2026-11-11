Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rusya'da internetten alışveriş hacmi ilk 9 ayda yaklaşık 10,85 trilyon rubleye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'da internet üzerinden yapılan alışverişlerin hacmi, bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 10,85 trilyon rubleye (yaklaşık 131 milyar dolar) ulaştı. AKİT Başkanı Artyom Sokolov, alışveriş yapan kişi sayısında önemli artış olmasa da yeni teknolojilerle sektörün büyüdüğünü söyledi.

Rusya'da internet üzerinden yapılan alışverişlerin hacmi, bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 10,85 trilyon rubleye (yaklaşık 131 milyar dolar) ulaştı.

Rusya İnternet Ticareti Şirketleri Birliği (AKİT) Başkanı Artyom Sokolov, Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede elektronik ticaretin büyümeye devam ettiğini belirtti.

Geçen yıl internet üzerinden yapılan alışverişlerin hacminin 13,2 trilyon rubleye ulaştığını anımsatan Sokolov, bu yılın ilk 9 ayında ise söz konusu rakamın yaklaşık 10,85 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Sokolov, internetten alışveriş yapanların sayısında önemli bir artış yaşanmamasına rağmen yeni teknolojiler sayesinde sektörün büyümeyi sürdürdüğünü ve alışverişlerin büyük bölümünün çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

AKİT verilerine göre, Rusya'da internet üzerinden yapılan alışverişlerin hacmi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarak 7,2 trilyon rubleye çıkmıştı.

Rusya'nın en büyük e-ticaret platformları arasında yer alan Wildberries ve Ozon'un lojistik merkezlerine bu yıl düzenlenen insansız hava aracı saldırıları nedeniyle bazı bölgelerde sevkiyatlar aksarken ürün teslimatlarında da gecikmeler yaşanmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi

Netanyahu konuşurken eşinin yaptığına bakın! Bunu kimse beklemiyordu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Öztürkmen'den fon krizi iddiası: AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kaldı

Bomba iddia! AK Parti çalışanlarının maaşları da fonda kalmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu

Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Türk kökenli kadın DNA testi yaptırdı! 200 kardeşi olabileceğini öğrendi

Bir DNA testiyle hayatı altüst oldu! 200 kardeş sürprizi
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı140

10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi

Merkez Bankası o şirketin fişini çekti
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

Hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor