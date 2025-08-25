Rusya'da Benzin İhracat Yasağı Uzatılacak

Rusya'da benzin fiyatlarının artışı nedeniyle benzin ihracatına getirilen yasakların uzatılacağı bildirildi. Enerji Bakanlığı, yaz dönemi talebi ve tarım sektöründeki kullanım artışına dikkat çekti.

Rusya'da ihracatı yasaklanan benzinin fiyatındaki artışın sürmesi nedeniyle ilgili kısıtlamaların uzatılacağı bildirildi.

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve bazı yetkililerin ülkedeki benzin fiyatlarını ele almak üzere Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Benzinde yaz dönemi talebinin ve tarım sektöründeki kullanımın arttığına işaret edilen açıklamada, benzinin ihracatına yönelik yasağın uzatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın bazı bölgelerinde "fiyatların şişirilmesi" ile ilgili soruşturmaların da başlatıldığı kaydedildi.

Rusya hükümeti, fiyatların rekor seviyelere yükselmesi üzerine benzin ihracatını 28 Temmuz'da aldığı kararla 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklamış, fiyatlardaki artış buna rağmen devam etmişti.

Ülkede, petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
