Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: "Akaryakıt durumu dramatize edilmesin"

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, ülkede akaryakıtla ilgili durumun zorlu seyrettiğini ancak konunun dramatize edilmemesi gerektiğini söyledi.

Matviyenko, Moskova'da düzenlenen Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulunda konuşarak, ülkedeki yakıt sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akaryakıt konusunda çözüm aranması gerektiğini vurgulayan Matviyenko, "Durum gerçekten zor ancak dramatize etmemek gerekiyor. Hükümet, yakıt piyasasındaki sorunların giderilmesi için gerekli kararları alıyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tarım sektörüne akaryakıt sağlanmasına ilişkin toplantı düzenlediğini belirten Matviyenko, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak başkanlığındaki çalışma grubunun da durumun düzeltilmesi için günlük bir şekilde çözüm geliştirdiğini ifade etti.

Tarım sektörünün dizel yakıtla ilgili sorunlarının hasat takviminde aksamalara yol açmaması gerektiğini anlatan Matviyenko, çiftçilere yakıt sağlanması konusunun özel olarak takip edilmesi talimatını verdiğini kaydetti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg şehirleri dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.