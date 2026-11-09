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Rusya, Antalya'daki COP31'de BRICS için ayrı iklim müzakere grubu hedefliyor

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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Antalya'daki COP31'de BRICS ülkelerinin iklim müzakerelerinde ayrı bir grup oluşturmasını hedeflediklerini söyledi. Reşetnikov, BRICS'in küresel iklim kurallarında daha aktif rol almasını istediklerini belirtti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı???????'nda ( Cop31 ), BRICS ülkelerinin iklim müzakerelerinde ayrı bir grup oluşturmasını hedeflediklerini söyledi.

Reşetnikov, Rus haber ajansı İnterfaks'a verdiği röportajda, Türkiye'de düzenlenen COP31'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BRICS ülkelerinin iklim müzakerelerindeki işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirten Reşetnikov, "Bir sonraki adım, BM iklim müzakereleri kapsamında ayrı bir BRICS müzakere grubu oluşturmak. BRICS ülkelerinin küresel iklim kurallarının şekillendirilmesinde daha aktif rol almasını istiyoruz." dedi.

Rusya'nın 2024'te BRICS dönem başkanlığı sırasında İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Temas Grubu'nun kurulmasına öncülük ettiğini anımsatan Reşetnikov, karbon piyasaları, bilimsel çalışmalar ve ticaret alanlarında işbirliğini geliştirdiklerini kaydetti.

Reşetnikov, 2027'de Etiyopya'da düzenlenecek COP32'ye yönelik hazırlıkları da Antalya'daki konferansta Etiyopyalı yetkililerle görüşeceklerini bildirdi.

Rusya'nın COP31'de teknolojik tarafsızlık ilkesini savunacağını aktaran Reşetnikov, nükleer enerji, doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının emisyonların azaltılmasında rol oynayabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı (SKDM) eleştiren Reşetnikov, iklim politikalarının ticarette yeni korumacılık araçlarına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Reşetnikov, Rusya'nın Antalya'daki konferansta düşük karbonlu enerji, yeşil sanayi, sürdürülebilir şehirler ve iklim değişikliğine uyum alanlarındaki projelerini tanıtacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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