Rus Sanayiciler Başkanı: Ekonominin Yavaşlaması Önemli Ama Teknik Resesyon Olmamalı

Rus Sanayiciler Başkanı: Ekonominin Yavaşlaması Önemli Ama Teknik Resesyon Olmamalı
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Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin, Rus ekonomisindeki büyümenin yavaşladığını belirtirken, teknik bir resesyona girilmemesinin önemine vurgu yaptı. İlk çeyrek verilerinin aşırı soğuma emareleri taşıdığını ifade eden Şohin, enflasyon ve politika faizinin düşürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, Rus ekonomisindeki büyümenin yavaşladığını belirterek, "Ancak teknik bir resesyona dahi girmememiz çok önemli." dedi.

Şohin, başkent Moskova'da düzenlenen "Alfa-Summit" etkinliğinde konuştu.

Rusya'daki ilk çeyrek verilerinin, ekonominin aşırı soğuduğuna yönelik emareler taşıdığını anlatan Şohin, "Veriler, büyüme dinamikleri açısından önceki çeyreğe kıyasla yüzde sıfıra, önceki yıla göre de yüzde 1'den daha azına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Rus ekonomisinde yıllık yüzde 2 ila 2,5 seviyesinde bir büyümenin soğuma anlamına geldiğini kaydeden Şohin, "Bu oranlarda bir büyümeyle çok sayıda sorunu çözebiliriz. Bu seviyelerin altı ise artık hipotermi sayılır." ifadesini kullandı.

Şohin, Rus ekonomisinin soğuma sürecinde bulunduğunu anlatarak, "Ancak teknik bir resesyona dahi girmememiz çok önemli. Çünkü düşmanlarımız politika faizinin yüzde 20'nin, enflasyonun ise yüzde 10'un üzerinde olduğunu ancak büyümenin sıfıra gerilediğini söylüyor. Bunun doğru olmadığını gösteren bazı verilere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Enflasyonun çift haneli rakamların altında bulunması gerektiğini vurgulayan Şohin, politika faizinin yüzde 15 seviyesine inmesi halinde menkul kıymetler, borsa ve tahvil piyasalarına ilginin artacağını söyledi.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Ülkede enflasyon oranı ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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