Rus Nükleer Endüstrisinin 80. Yıl Dönümü Kutlamaları Başlıyor

Rus nükleer endüstrisinin 80. yıl dönümü kutlamaları Nijniy Novgorod şehrinde başlıyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, kent bu kapsamda, Nijniy Novgorod "Hayalperestler Çağı" isimli gala etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Igor Krutoy'un yönettiği müzikal, şehrin ana stadyumunda yapılacak. Etkinliği Rosatom şirketlerinin 20 bin çalışanı dahil olmak üzere yaklaşık 30 bin seyircinin izlemesi bekleniyor.

Etkinlikte Dima Bilan, Nikolay Baskov, Konstantin Khabensky, Aleksey Guskov ve Umat2rman grubu sahne alacak. Gala etkinliğinde Bolşoy Tiyatrosu solistleri, Igor Krutoy'un bestelediği ve Elizaveta Grinkevich'in sözlerini yazdığı "Hayalperestler Çağı" adlı parçayı seslendirecek.

Bu kapsamda ayrıca Nijniy Novgorod'daki Packhouses kültür merkezinde "Atom. Gelecek" adlı bilimsel ve sanatsal sergi de düzenlenecek.

Sergi, nükleer bilim ve endüstrinin insanlığa sağladığı geleceğin teknolojilerinden ilham alıyor. "Atom. Gelecek", genç sanatçıların, bilim insanlarının, mimarların ve multimedya uzmanlarının ortak çalışmalarının bir ürünü olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçiler sergide, sanat objeleri, resimler, posterler ve multimedya enstalasyonlarının yanı sıra nükleer buzkıranlar, güç üniteleri ve uzay roketleri gibi geleceğin nesnelerinin büyük ölçekli maketlerini görme fırsatı bulacaklar.

Sergide ayrıca biyoyazıcı, Mars görevi için bir uzay giysisi gibi modern yüksek teknolojili cihazlar ile bu geleceği mümkün kılan mevcut teknolojiler yer alacak.

Dünya Atom Haftası Uluslararası Forumu bilimsel maratona ev sahipliği yapacak

Öte yandan, Rusya, bu yıl nükleer endüstrisinin 80. yılını kutluyor. 20 Ağustos 1945'te Atom Enerjisi Özel Komitesi'ni kuran ülke, 1954'te Obninsk'te ilk nükleer santralini inşa etti.

1959'da Kuzey Kutbu'nun keşfine yardımcı olmak üzere ilk nükleer buzkıran Lenin yapıldı.

Nijniy Novgorod'daki gösteri ve 25-28 Kasım'da Moskova'da düzenlenecek Dünya Atom Haftası Uluslararası Forumu gibi çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Dünya Atom Haftası Uluslararası Forumu, Rosatom ve ortaklarının başarılarının sergileneceği serginin yanı sıra, Tüm Rusya Znaniye Derneği tarafından düzenlenen bir bilimsel ve eğitim maratonuna ev sahipliği yapacak.

Foruma, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), ulusal nükleer programlar geliştirmekle ilgilenen ülkelerin liderleri dahil Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki çeşitli ülkelerden liderleri, hükümet yetkilileri, büyük şirketlerin temsilcileri, bilim insanları ve iş insanlarının katılması bekleniyor.

Ayrıca, nükleer endüstrinin 80. yıl dönümüne adanmış çok sayıda konser "nükleer" şehirlerde düzenleniyor. "Rosatom Kültür Bölgesi" programı kapsamında, konserlerde Nadezhda Babkina ve "Rus Şarkısı", Denis Maidanov, Svetlana Surganova ve Pelageya gibi ünlü Rus müzisyen ve grupların yanı sıra Kasım 2024 ile Ocak 2025 arasında düzenlenen çevrimiçi müzik ve dans yarışmasını kazanan "nükleer şehirlerden" yetenekli sanatçılar sahne alıyor.

Konserler tüm "nükleer" şehirlerde düzenleniyor. Bölgesel yönetimler, şirketler ve belediye yönetimleri, yıl dönümü performans maratonlarında birlikte görev yapıyor.