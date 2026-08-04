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FESCO, Karadeniz sevkiyatlarını durdurdu

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki FESCO lojistik şirketi, Karadeniz üzerinden yapılacak sevkiyatlara ilişkin yeni taleplerin kabulünü geçici olarak durdurdu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki FESCO lojistik şirketi, Karadeniz üzerinden yapılacak sevkiyatlara ilişkin yeni taleplerin kabulünü geçici olarak durdurdu.

FESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, kararın konteyner gemisi Yanina'nın İHA saldırısına uğramasının ardından batması nedeniyle alındığı bildirildi.

Açıklamada, "FESCO, Yanina gemisiyle yaşanan olayın ardından risk unsurları dikkate alınarak ve gerekli çözümler geliştirilene kadar Karadeniz üzerinden yapılacak sevkiyatlara ilişkin yeni taleplerin kabulünü geçici olarak durdurdu." ifadesi kullanıldı.

Mürettebatın ve yüklerin güvenliğinin şirket için öncelik taşıdığı vurgulanan açıklamada, tüm güvenlik tedbirlerine uyularak teslimatların gerçekleştirilmesine yönelik olası seçenekler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Yanina konteyner gemisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Rusya bandıralı Yanina gemisine saldırılar düzenlediklerini bildirmişti.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de FESCO'ya ait geminin Karadeniz'de Novorossiysk'in yaklaşık 240 kilometre açığında iki İHA'nın saldırısına uğradığını ve ardından battığını açıklamıştı.

Uluslararası sularda donmuş gıda ile inşaat ve dekorasyon malzemeleri gibi sivil ürünler taşıyan gemideki 17 kişilik mürettebatın tamamı kurtarılmıştı.

Yaklaşık 140 metre uzunluğa, 22 metre genişliğe sahip, 13 bin ton taşıma kapasitesi bulunan Yanina, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Novorossiysk arasındaki hatta sefer yapıyordu.

Kaynak: AA
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