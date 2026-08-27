Rosatom ve Mısır El-Dabaa NGS'deki İlerlemeyi Görüştü

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmud Esmat, El-Dabaa Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasına ilişkin çalışmaları görüştü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nijniy Novgorod'da gerçekleştirilen görüşmede taraflar, El-Dabaa NGS'nin inşasında gelinen son durumu değerlendirdi.

Görüşmede, temmuzda 2. güç ünitesine ait reaktörün tasarım konumuna yerleştirilmesiyle kaydedilen önemli ilerleme de ele alındı. Taraflar, projede ulaşılan çalışma temposunu olumlu değerlendirirken, santralin 2028'de ilk elektriği üretmeye başlamasının planlandığını belirtti.

Görüşmede ayrıca nükleer enerji alanındaki ve bu alan dışındaki işbirliğinin genişletilmesine yönelik çeşitli konular konuşuldu. Bu kapsamda özellikle su arıtma tesisinin inşa edilmesi ile Mısır'da nükleer tıp ve eklemeli imalat teknolojileri merkezlerinin kurulması konuları görüşüldü.

Mısır'ın ilk nükleer güç santralinde inşaat sürüyor

Mısır'ın ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan El-Dabaa NGS, başkent Kahire'nin yaklaşık 300 kilometre kuzeybatısında, Akdeniz kıyısındaki Matruh bölgesine bağlı El-Dabaa kentinde inşa ediliyor.

Aralık 2017'de yürürlüğe giren sözleşmeler kapsamında hayata geçirilmesi planlanan santral, her biri 1200 megavat kapasiteli, yeni nesil Rus VVER-1200 tipi basınçlı su reaktörüne sahip 4 güç ünitesinden oluşacak.

Sözleşmeler uyarınca Rusya, santralin inşasının yanı sıra işletme ömrü boyunca nükleer yakıt tedarik edecek. Rus tarafı ayrıca Mısırlı personelin eğitimine katkı sağlayacak ve santralin işletmeye alınmasını izleyen ilk 10 yıl boyunca işletme ve bakım çalışmalarında Mısır'a destek verecek.

Ayrı bir anlaşma kapsamında Rusya, kullanılmış nükleer yakıtın muhafazası için özel depolama tesisleri inşa edecek ve gerekli depolama konteynerlerini sağlayacak.

Bunun yanı sıra, Rosatom ile Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, Kasım 2025'te nükleer enerji alanındaki ortaklığı genişletmeyi amaçlayan kapsamlı bir işbirliği programı imzaladı. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi amaçlayan program kapsamında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması, deneyim paylaşımı ile bilimsel ve teknik işbirliğinin ilerletilmesi hedefleniyor.

Programla ayrıca uzun vadeli işbirliği için sürdürülebilir bir platform kurulması, yeni projelerin hayata geçirilmesine uygun koşullar oluşturulması ve Mısır ekonomisinin kilit sektörlerinin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA