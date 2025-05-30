Rosatom'un Kırgızistan'a Radyoizotop Tedarik Projesi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Bilimsel Bölümü'ne bağlı Isotope AŞ, Kırgızistan'a düzenli olarak teknesyum-99m jeneratör setleri tedarik edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) "Kırgızistan'da Nükleer Tıbbın Restorasyonu" teknik iş birliği programının ulusal projesi çerçevesinde ve IAEA'nın "Umut Işınları" programının bir parçası olarak Bişkek'teki Ulusal Onkoloji ve Hematoloji Merkezi'ne radyofarmasötik ürünler sağlayacak.

GT-5K tipi teknesyum-99 jeneratörleri, nükleer tıpta yüksek talep gören bir radyonüklid olan teknesyum-99 üretiyor. Teknesyum-99, kanser, kalp, nöroendokrin ve diğer hastalıklar dahil olmak üzere çok çeşitli rahatsızlıkları teşhis etmek için tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi (SPECT) prosedürlerinin yüzde 80'inde kullanılıyor.

SPECT, tiroid, kalp, kemikler, akciğerler, böbrekler ve gastrointestinal sistemin görüntülenmesini mümkün kılarak metastazların ve diğer anormalliklerin erken aşamada tespit edilmesini sağlıyor. Bu, teşhislerin doğruluğunu ve tedavilerinin etkinliğini önemli ölçüde iyileştirmeye ve hayatta kalma oranlarını artırmaya yardımcı oluyor.

GT-5K teknesyum-99 jeneratörü, Rosatom'un Bilimsel Bölümü'ne bağlı Karpov Fiziksel Kimya Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü AŞ (KIPC AŞ) tarafından üretiliyor. Enstitü, Rusya'da bu tıbbi ürünün önde gelen üreticilerinden biri konumunda.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Isotope AŞ Genel Müdürü Maxim Kushnarev, ortak çabayla hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve kanserden kaynaklanan ölüm sayısını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Kırgızistan ile nükleer tıp alanında iş birliğinin geliştirilmesi, ileri teknolojilere erişiminin iyileştirilmesi ve çeşitli sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesine yönelik önemli bir adım." ifadesini kullandı.

KIPC AŞ Genel Müdürü Oleg Kononov, Molibden-99 ve teknesyum-99 radyoizotop çiftinin nükleer tıpta hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu radyoizotoplar, her yıl çok sayıda tanısal testin yapılmasını mümkün kılarak, hekimlerin hastaların organ ve dokularının sağlığını doğru şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Onkoloji ve Hematoloji Merkezi Nükleer Tıp Bölümü Başkanı Gulnara Ryspaeva da IAEA programı kapsamında Isotope AŞ ile olan işbirliklerinin Kırgızistan'da nükleer tıp altyapısının geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası ve ulusal sağlık sistemi için ciddi bir olay olacağını kaydetti.