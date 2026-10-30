Rosatom ile Togo Enerji Bakanlığı barışçıl nükleer işbirliği için mutabakat imzaladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Togo Enerji Bakanlığı, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması alanında işbirliğini geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Moskova'da düzenlenen 3. Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında imzalanan mutabakat zaptına, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Togo Enerjiden Sorumlu Bakan Delegesi Robert Koffi Messan Eklo imza attı.

Mutabakat kapsamında, nükleer enerji projeleri ile nükleer teknolojilerin enerji dışı uygulamalarına yönelik projelerin hayata geçirilme imkanlarını değerlendirmek üzere ihtisas çalışma grupları oluşturulması öngörülüyor.

Çalışma grupları, barışçıl nükleer enerji alanında insan kaynağının geliştirilmesi ve Togo'da nükleer enerjiye yönelik olumlu kamuoyu oluşturulması amacıyla atılacak somut adımları da belirleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Likhachev, mutabakat zaptının iki taraf arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, anlaşmanın barışçıl nükleer teknolojilerin farklı alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesine zemin hazırladığını ifade etti.

Enerji, sağlık ve tarım alanlarında çözümler sunmaya hazır olduklarını aktaran Likhachev, "Ayrıca uzmanların yetiştirilmesine ve nükleer altyapının geliştirilmesine de katkı sağlayacağız. İşbirliğinin gelecek vadeden alanlarından biri de güvenilir ve düşük karbonlu enerji tedariki için yüzer nükleer güç santrallerinin kullanılmasıdır. Nükleer teknolojiler, Togo için sosyoekonomik kalkınma ve insanların yaşam kalitesinin artırılması için güçlü bir itici güç olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA