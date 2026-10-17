Rosatom ile Endonezyalı şirket toplam 200 megavatlık yüzer nükleer üniteler için anlaştı

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Endonezyalı PT Pembangkit Listrik Nuklir şirketi, Endonezya'nın doğusundaki Kuzey Maluku bölgesine yüzer nükleer güç üniteleri aracılığıyla elektrik tedarik edilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında imzalandı.

Yüzer nükleer güç ünitelerinden elektrik tedarikine yönelik dünyanın ilk ihracat anlaşması olma özelliği taşıyan proje kapsamında Rosatom, Kuzey Maluku bölgesindeki Halmahera Adası'nın kuzeyine elektrik sağlamak üzere toplam 200 megavat kurulu güce sahip iki FPU-100 Yüzer Nükleer Güç Ünitesi tedarik edecek.

Ünitelerde, nükleer buzkıranlarda kullanılan RITM serisi reaktör sistemleri aracılığıyla düşük karbonlu elektrik üretilecek.

İlk elektrik tedarikinin, elektrik tedarik sözleşmesinin temel şartlarının yürürlüğe girmesinden itibaren yaklaşık beş yıl içinde başlaması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Endonezya ile enerji alanındaki işbirliğinin dinamik şekilde geliştiğini belirterek, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ülkenin enerji güvenliğini güçlendirme ve karbon nötr hedefine ulaşma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Anlaşmanın bu doğrultuda önemli bir adım olduğunu vurgulayan Likhachev, şunları kaydetti:

"Rosatom, dünya pazarında en modern ve kendini kanıtlamış çözümleri sunmaya hazır. Burada yalnızca elektrik tedarikinden değil, uzun vadeli bir ortaklığın kurulmasından söz ediyoruz. Bunun, yüzer bir nükleer güç ünitesinden elektrik tedarikine yönelik dünyadaki ilk ihracat anlaşması olduğunu özellikle belirtmek isterim."

Likhachev, söz konusu işbirliğinin, devletin sistemli desteğiyle özel sektörün bir ülkenin ekonomisini dönüştürebilecek ölçekte nükleer enerji altyapı projelerini nasıl hayata geçirebileceğini gösteren önemli bir örnek olacağına inandığını aktardı.

Proje, devlet bütçesinden kaynak kullanılmadan hayata geçirilecek

PT Pembangkit Listrik Nuklir Genel Müdürü Yudi Utomo Imardjoko da Endonezya'nın enerji dönüşümüne katkı sağlamayı öncelikleri ve sorumlulukları olarak gördüklerini ifade etti.

Imardjoko, "Projenin tamamen ticari esaslarla, B2B modeli kapsamında, özel yatırımlarla ve Endonezya devlet bütçesinden herhangi bir kaynak kullanılmadan hayata geçirileceğinin altını özellikle çizmek isterim." ifadelerini kullandı.

PT Pembangkit Listrik Nuklir yatırımcısı Romo Nitiyudo Wakyo ise anlaşmanın Endonezya'nın enerji bağımsızlığının güçlendirilmesi ve gelecek nesiller için sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Wakyo, projenin Kuzey Maluku halkına yeni fırsatlar sunacağını ve Endonezya'nın doğusunda ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA