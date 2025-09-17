Roketsan, TEKNOFEST'te Yenilikçi Savunma Sistemlerini Tanıtıyor

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "TEKNOFEST'in ilk düzenlendiği günden beri her zaman büyük destekçisi ve katılımcılarından biri olarak burada milyonlarla buluşmaya ve aynı zamanda düzenlediğimiz Roket Yarışması ile gençlerin gökyüzündeki hayallerine ortak olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin roket ve füze üretim merkezi Roketsan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, milyonlarca teknoloji tutkununa yeni nesil savunma sistemlerini tanıtıyor.

TEKNOFEST'in büyük destekçisi ve paydaşlarından olan şirket, bu yıl 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da savunma sistemleri ve eğlenceli aktiviteleriyle yerini aldı.

TEKNOFEST İstanbul'daki standında SİHA'ların vurucu gücü MAM-C, MAM-L ve MAM-T, yeni nesil tanksavar sistemlerinden Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemi KARAOK, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS ve Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi L-UMTAS, hava savunma sistemlerinden ise HİSAR-A ve SUNGUR Hava Savunma Füzesini sergileyen Roketsan, Lazer Güdümlü Füzesi CİRİT'i, ÇAKIR Seyir Füzesi'ni ve ŞİMŞEK-1 Uydu Fırlatma Sistemi'ni de ziyaretçilerle buluşturuyor.

Roketsan'ın standı eğlenceli ve öğretici aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. Fırlatma Timi'nde roketi hazırlayıp fırlatma sürecini deneyimleyen, Fabrika'da parçaları toplayıp birleştirerek atış gerçekleştiren, Ahşap Roket Takımı'nda kendi roket fırlatma kamyonunu monte edip hedefi vurmaya çalışan, R Gate'te mühendislik alanlarına yatkınlığını keşfeden, bilgi yarışmasında bilgilerini sınayan ziyaretçiler keyifli anlar yaşıyor.

Roket Yarışması'nın kazananları ödüllerini TEKNOFEST İstanbul'da alıyor

TEKNOFEST kapsamında 8 yıldır Roketsan tarafından gerçekleştirilen, bu yıl da 1-7 Eylül'de Aksaray'da düzenlenen Roket Yarışması kıyasıya mücadeleye ev sahipliği yaparken, yarışmayı dereceyle tamamlayan takımlar ödüllerini TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenen törenle alacak.

Öğrencilerin roket teknolojileri alanlarına ilgilerini artırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere düzenlenen Roket Yarışması, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin takım olarak katılımına açık olarak düzenleniyor.

Yarışmada, Lise kategorisinde asgari 4 bin feet, Orta İrtifa kategorisinde asgari 8 bin feet, Zorlu Görev kategorisinde asgari 7 bin 500 feet ve Yüksek İrtifa kategorisinde asgari 18 bin feet'e ulaşan roket tasarımları isteniyor.

Yarışmada temel olarak, takımların tasarlayıp ürettikleri roketlerin hedef irtifaya erişmesi, roket içinde taşınan asgari 4 kilogramlık faydalı yükün roketten çeşitli yöntemlerle ayrılması, hem roket bileşenlerinin hem de faydalı yükün paraşütle yere sağlam indirilerek kurtarılması hedefleniyor.

"Geleceğin mühendisleri TEKNOFEST'ten ilham alarak yetişiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Milli Teknoloji Hamlesi'nin, savunma sanayisinin geleceğinin inşa edilmesinin yapı taşını oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'nin genç nüfusuna dikkati çeken İkinci, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelere nazaran büyük bir genç nüfusa sahip ülkemizin bu fırsatı en iyi değerlendirme yollarından biri de TEKNOFEST'ten geçiyor. Gençlerin savunma, havacılık ve uzay sanayisine merakını ve ilgisi artıran TEKNOFEST sayesinde geleceğin mühendislerinin buradan ilham alarak birer fidan gibi yetiştiğini görüyoruz. TEKNOFEST'in ilk düzenlendiği günden beri her zaman büyük destekçisi ve katılımcılarından biri olarak burada milyonlarla buluşmaya ve aynı zamanda düzenlediğimiz Roket Yarışması ile gençlerin gökyüzündeki hayallerine ortak olmaya devam edeceğiz."