ROKETSAN, Suudi Arabistan'daki işbirliklerini güçlendirdi

ROKETSAN, Riyad'da düzenlenen World Defense Show 2026'da Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otoritesi ile stratejik işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, yerel tedarikçilerin yetkinliklerini artırarak küresel savunma tedarik zincirine entegre edilmesini ve yerel yatırım ortamının iyileştirilmesini hedefliyor.

ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026'da uluslararası işbirliklerine yenilerini ekledi.

ROKETSAN ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMİ) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Stratejik işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında ROKETSAN ile MISA ve GAMİ arasında savunma ve havacılık sektöründe belirlenen yatırım fırsatlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve yatırım hedeflerine katkı sağlayacak kapsamlı bir planın hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Bu işbirliği ile yerel tedarikçilerin yetkinlikleri artırılarak küresel savunma tedarik zincirine dahil edilmeleri ve böylece yerel yatırım ortamının cazibesinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

ROKETSAN, ayrıca Suudi Arabistan'daki yerli üretim imkanlarının güçlendirilmesine ve ulusal tedarik zincirinin gelişimine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
