ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, Antalya'daki 77. Uzay Kongresi'nde işbirliği mesajı verdi

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC), uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi için önemli olduğunu belirterek, " Türkiye, hem fırlatma hem de uydu konusunda işbirliği yapma isteğini defalarca dile getirdi. İnşallah bu kongrenin sonunda atılacak imzalarla çok değerli işbirliklerini hayata geçiririz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen IAC, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, kongre alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, IAC'nin, dünyadan birçok katılımcının bir araya geldiği köklü organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin etkinliğe ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu aktaran İkinci, "Bu kongrede dünyanın birçok yerinden hem uzay ajansları hem uzayla ilgili teknolojik çalışmalar yapan firmalar bir araya geliyor. Türkiye'den çok yoğun bir ilgi var. Bu, bizim için özellikle uluslararası işbirlikleri kurabilme açısından çok kıymetli, değerli. ROKETSAN olarak burada birçok uluslararası işbirliği konusunu konuşuyoruz." diye konuştu.

İkinci, ROKETSAN'ın en önemli görevinin, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlamak olduğunu belirterek, bunun için ŞİMŞEK 1 ve ŞİMŞEK 2 Uydu Fırlatma Sistemi projelerini geliştirdiklerini ifade etti.

ŞİMŞEK 1'in temel görevinin 400 kilogramlık bir uyduyu uzaya taşımak olduğunu bildiren İkinci, ŞİMŞEK 2'nin de sonrasında daha büyük, 1,5 tonluk uyduyu uzaya taşımakla görevli olduğunu anlattı.

"Burada kıymetli görüşmeler yapıyoruz"

İkinci, uzaya defalarca sonda roketleriyle atışlar yaptıklarını belirterek, "Burada, geliştirdiğimiz alt sistemler ve uluslararası anlamda taşıyacağımız yüklerle ilgili işbirlikleri için hem uluslararası uzay ajanslarıyla hem de firmalarla kıymetli görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin uzayla ilgili ilk Mükemmeliyet Merkezi'ni, ROKETSAN'ın bünyesinde 2020'de açtıklarını anımsatan İkinci, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Mükemmeliyet Merkezi'nde birçok alt sistem geliştiriyoruz. Uzay motorları, sıvı yakıtlı itki sistemleri, katı yakıtlı 'booster'lar, yön bulmak, kontrol mekanizmaları için uzayda kalifiye olmuş navigasyon sistemleri, manevra yapabilecek teknolojiler, gazlı itki sistemleri, navigasyon ve kontrol sistemleri gibi birçok alt sistemin geliştirilmesini ROKETSAN'da kendi tesislerimizde, mühendislerimizin AR-GE çalışmalarıyla yapıyoruz."

İkinci, ROKETSAN'ın tek başına hareket etmediğini, Türkiye'de birçok firmayla beraber bir ekosistemleri olduğunu belirtti.

Üniversiteler ve firmalarla işbirliği halinde Türkiye'nin uzaya bağımsız erişme hedefine ulaşması için çaba gösterdiklerini aktaran İkinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Beraber teknoloji geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Çünkü uzayla ilgili teknolojileri genelde hiçbir devlet başka bir devletle paylaşmıyor. Onun için genelde bunları kendi AR-GE'nizle gerçekleştirmeniz lazım. ROKETSAN senelerdir bu alanda yaptığı çalışmalarla başarılı alt sistemleri de hayata geçirdi. Burada sergilemiş olduğumuz birçok alt sistemimiz var. Bunlarla ilgili de aslında uzayla ilgili özellikle işbirliklerine açık olduğumuzu da burada herkese beyan ediyoruz."

İkinci, dünyada bu alanda söz sahibi uzay ajanslarının burada olmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uzay, her ülkenin, özellikle uluslararası işbirlikleriyle çok hızlı hareket edeceği bir alan. Türkiye, hem fırlatma hem de uydu konusunda işbirliği yapma isteğini defalarca dile getirdi. İnşallah bu kongrenin sonunda atılacak imzalarla çok değerli işbirliklerini hayata geçiririz."

Kaynak: AA