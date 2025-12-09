Roche ile Sağlıkta Tanı Buluşmaları etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi

Roche Diagnostik Türkiye, sağlık ekosistemi paydaşlarını bir araya getiren "Roche ile Sağlıkta Tanı Buluşmaları" etkinliğinin 3.'sünü gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, alanında uzman isimlerin, içgörüleriyle dijitalleşme, yapay zeka ve sağlık alanında yaratılan değer hakkında bilimsel değerlendirmeler paylaştığı etkinlikte, tanı süreçlerinin geleceğini etkileyen yenilikçi yaklaşımlar, laboratuvar pratiklerindeki dönüşüm süreçleri ve sağlık hizmetlerine yön veren yenilikler ele alındı.

Etkinlik, Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü ve Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Nazli Sahafi'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından, Roche Diagnostik Karaciğer Algoritmaları Paneli Global İş Lideri Deniz Gmür, İzmir Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz İlhan Topçu ve Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Meltem Öznur'un konuşmacı olarak yer aldığı "Dijital Çağda Tanı Sanatı: Laboratuvarların Yeni Yüzü" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda, laboratuvarlarda dijitalleşme ve yapay zeka ile klinik karar destek sistemlerinin katkıları ele alındı.

Etkinliğin 2. bölümünde düzenlenen "İnovasyon Paneli"nde, Roche Diagnostik Türkiye Medikal İşler Müdürü Dr. Mehmet Gürlek'in moderatörlüğünde Koç Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Özlem Gülbahar ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ümit Çobanoğlu, yenilikçi tanı teknolojilerinin klinik pratiğe, hasta yolculuğuna ve sağlık sistemine nasıl değer kattığını tartıştı.

"Veri Odaklı Gelecek: Laboratuvarlarda Roche Dokunuşu" başlığıyla gerçekleştirilen etkinliğin son oturumunda ise Synevo Laboratuvarı Genel Müdürü Gürkan Gelibolu ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nevra Dursun Kepkep, veri temelli laboratuvar uygulamalarının tanı süreçlerinde yarattığı farkı paylaştı.

Sağlıkta tanı süreçlerine teknolojik dokunuş

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Nazli Sahafi, yapay zekanın ve yenilikçi çözümlerin, sağlık alanındaki dönüşümün merkezinde yer aldığını belirtti.

Sahafi, amaçlarının, yenilikçi yaklaşımları hastalıkların önlenmesinden tanısına, tedavisinden takibine kadar uzanan sürecin tamamına entegre etmek olduğunu vurgulayarak, "Çünkü inovasyon sadece yeni teknolojik çözümler üretmek değil, hastalar için daha güvenli, etkili ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturmak demek." ifadesini kullandı.

Bu vizyonun ancak güçlü iş birlikleri ve farklı uzmanlıkların bir araya gelmesiyle gerçeğe dönüşeceğine dikkati çeken Sahafi, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz 'Roche ile Sağlıkta Tanı Buluşmaları' etkinliğinde paydaşlarımızla bir araya gelmek bu nedenle bizim için çok değerli. Katılımları ve katkıları için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.