RMK Marine, Ditaş Denizcilik için inşa ettiği T. Florya'yı denize indirdi

Rmk Marine, Ditaş Denizcilik için inşa ettiği yeni nesil 12 bin Ölü Ağırlık Tonajı (DWT) eş kimyasal tanker projelerinin ilki T. Florya'yı başarıyla denize indirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rmk Marine'nin Tuzla'daki tersanesinde gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Essam Al Ammari, Koç Holding, Tüpraş ve Ditaş Denizcilik'ten üst düzey yetkililer katıldı.

T. Florya Kimyasal Tankeri 125 metre boyunda, yüksek operasyonel verimlilik hedefiyle ve ileri mühendislik yaklaşımıyla Delta Marine tarafından titizlikle tasarlandı.

Emniyet, yük esnekliği, performans kriterleri gözetilerek geliştirilen T. Florya, farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek teknik altyapısı, uluslararası denizcilik standartlarına uygun donanımı ve modern sistem entegrasyonu ile küresel kimyasal taşımacılık operasyonlarında etkin bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Deneme seyrinin tamamlanmasının ardından 2026'nın üçüncü çeyreğinde teslim edilmesi planlanan T. Florya, Ditaş Denizcilik'in filo yapılanmasında önemli bir kilometre taşı olacak.

Proje, yalnızca yeni bir gemi inşa sürecini değil, aynı zamanda Türk denizcilik sektöründe mühendislik, kalite ve güvenlik standartlarının daha da ileri taşınmasına yönelik güçlü bir adımı temsil ediyor.

İleriki dönemde geleceğin düşük emisyonlu yakıtlarından metanol kullanabilme özelliğine yönelik optimize edilmiş tasarımı ve ana makine konfigürasyonu ile T. Florya Kimyasal Tankeri, RMK Marine ve Ditaş Denizcilik'in sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk ve geleceğe yönelik yeşil dönüşüm vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.

"Bu proje, Türk denizcilik sektörünün küresel ölçekteki konumunu da destekliyor"

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen RMK Marine Genel Müdürü Utku Alanç, iki köklü Türk denizcilik şirketi arasındaki güçlü işbirliğini ve yerli mühendisliğin ulaştığı yüksek seviyeyi bu proje ile bir kez daha göstermiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Ditaş Denizcilik Genel Müdürü Çağatay Ölken de T. Florya'nın, yalnızca filoya katılan yeni bir gemi olmadığını aynı zamanda operasyonel mükemmeliyet, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklarının somut bir yansıması olduğunu kaydetti.

Genç, modern ve yüksek performanslı filo yapılarını daha da güçlendirme hedefleri doğrultusunda attıkları bu adımın, rekabet güçlerini ileri taşıyacağını vurgulayan Ölken, şu değerlendirmede bulundu:

"Metanol yakıt sistemine hazır altyapısı sayesinde T. Florya, düşük karbonlu deniz taşımacılığı vizyonumuz ile uyumlu olarak alternatif yakıtlara uyum kabiliyetimizi güçlendirecek. Yerli mühendislik ve güçlü işbirlikleri ile hayata geçirilen bu proje, Türk denizcilik sektörünün küresel ölçekteki konumunu da destekliyor. Önümüzdeki dönemde de çevresel sorumluluk, güvenlik ve operasyonel verimlilik odağında yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."