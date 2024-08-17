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Rize Valisi: Türkiye'nin en büyük dördüncü lojistik limanı yapımına devam ediliyor

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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İyidere ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin en büyük dördüncü lojistik limanı hakkında bilgi verdi. Baydaş ayrıca, Rize Valiliği binasının yenilenmesi ve Kurtuluş İlkokulu'nun yıkılarak yeniden yapılması konularında da açıklamalarda bulundu.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca İyidere ilçesinde Türkiye'nin en büyük dördüncü lojistik limanının yapımına devam edildiğini söyledi.

Baydaş, valilikte düzenlenen toplantıda, kentte süren yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rize'yi ziyaretinde valilik binasının artık ihtiyaca yanıt vermediğini ilettiklerini belirten Baydaş, "Yeni valilik binasının projesini kendisine takdim ettik. Burası da dolgu üzerinde ve zeminde korozyonlar var. Rize Valiliği binamızı inşallah yenileyeceğiz. Önümüzdeki sene başlamayı ümit ediyoruz. Yeni hükümet konağını inşallah şehrin hizmetine ve gelecek yıllarına dahil etmiş olacağız." dedi.

Baydaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca İyidere'de yapımı süren Lojistik Limanı Projesi'ne ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bu şehrin en büyük meselelerinden birisi lojistik limandır. Hiç gündemden düşürmememiz gereken bir konudur. Türkiye'nin en büyük dördüncü lojistik limanı şehrimize yapılıyor. Bu limanın verimli çalışabilmesinin en önemli adımlarından bir tanesi limanı besleyecek yolların olmasıdır. Ovit Tüneli, onun ve arkasında yer alan İkizdere ve Erzurum bağlantı yollarının yapılması meselesidir. O limanın demir yolu bağlantısının olabilmesidir. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan, Çin'i bağlayan demir yolu hattının Karadeniz'e ulaşacak noktasının Ovit Tüneli ile lojistik liman bağlantısının olması lazım ki o lojistik limanı biz sağlıklı bir biçimde daha ileri bir vizyonla kullanabilelim."

Vali Baydaş, korozyonun olduğu belirlenen Kurtuluş İlkokulu'nun yıkılarak yeniden yapılacağını belirterek, "Yıkım işlemleri başladı. Aynı yerde yine okulu yapacağız. Öğrencilerimiz, okul yapılıncaya kadar Doğuş Çay İlkokulu'na gidecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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