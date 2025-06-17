Rize'den Çay İhracatı Yüzde 40 Artış Gösterdi

Rize'den yılın ocak-mayıs döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 40 artarak 8 milyon 636 bin 963 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye'nin 5 aylık çay ihracatının değerde yüzde 57'sinin Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten bu dönem 1885 ton çay ihracatı yapıldığını aktaran Turgut, söz konusu dış satımdan 8 milyon 636 bin 963 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

Turgut, Rize'den geçen yılın aynı döneminde ise 1608 ton çay ihracatı karşılığı 6 milyon 167 bin 725 dolar gelir elde edildiğini ifade ederek, çay dış satımının geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 17, değerde de yüzde 40 arttığını kaydetti.

Rize'den yılın 5 ayında 23 ülkeye çay ihraç edildiğine işaret eden Turgut, "Belçika, KKTC ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Rize'den Belçika'ya 6 milyon 596 bin 642, KKTC'ye 718 bin 963, ABD'ye 310 bin 727 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı İtalya, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya, Sırbistan, Moğolistan ve Özbekistan'a da bu dönem ihracat yapıldı." dedi.

Turgut, Türk çayına ilginin her geçen gün arttığını, ilerleyen günlerde çay ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.