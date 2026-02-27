Haberler

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Güncelleme:
Rize'nin Fındıklı ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konu hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rize'de kurulacak RMS-A doğal gaz tesisinin yapımı kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin Fındıklı ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla, Aksu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 205 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

