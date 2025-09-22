Riyad King Khalid Havalimanı, Dünyanın En İyi Üçüncü Havalimanı Seçildi

IC İçtaş İnşaat'ın hayata geçirdiği çalışmalarla yenilenen Suudi Arabistan'daki Riyad King Khalid Havalimanı, AirHelp Score 2025 Raporu'nda dünyanın en iyi üçüncü havalimanı seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği projelerle Türk mühendisliğinin dünyadaki temsilcileri arasında yer alan IC İçtaş İnşaat, önemli bir başarıya imza attı.

IC İçtaş İnşaat'ın mühendislik ve yapım işlerini yürüttüğü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Khalid Uluslararası Havalimanı, AirHelp Score 2025 raporunda 200'den fazla havalimanı arasından yolcu deneyiminde 10 üzerinden 8,47 puan alarak dünyanın en iyi havalimanları arasına yerleşti. Havalimanı, tam kapasiteyle faaliyete başladığında 170 bin metrekarelik alanda, yılda toplam 14 milyon yolcuya hizmet verecek.

AirHelp tarafından 2015'ten bu yana her yıl açıklanan AirHelp Score, havalimanlarını zamanında kalkış performansı, hizmet kalitesi ve yolcu geri bildirimleri gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Raporda, milyonlarca uçuş kaydı ve yolcu değerlendirmesi analiz ediliyor.

Bu yıl yapılan ankete, 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 ??arasında havalimanı ziyaretlerini kapsayan 58 ülkeden yaklaşık 13 bin 500 yolcu katıldı.

Şirkette görevli Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümler, havalimanının yolcu deneyiminde ilk üçe girmesinde rol oynadı. Altyapı modernizasyonu, hizmet kapsamının genişletilmesi ve yolcu deneyiminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, havalimanının başarı elde etmesini sağlayan temel unsurlar oldu.

Yüksek teknoloji ve ileri mühendislik gerektiren büyük ölçekli projelere odaklanan IC İçtaş İnşaat, Türk mühendisliğinin küresel ölçekteki başarılarını artırmayı hedefliyor.