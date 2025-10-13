Haberler

Rheinmetall ve Polonya Savunma Grubu Arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması

Alman silah üreticisi Rheinmetall, Polonya'nın PGZ savunma grubu ile askeri destek araçları üretimi alanında mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, ortak bir girişim şirketinin kurulmasını öngörüyor ve Rheinmetall'e Polonya savunma pazarına giriş imkanı sağlayacak.

Alman silah üreticisi Rheinmetall, Polonya devletine ait savunma grubu PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa SA) ile askeri destek araçları alanında stratejik işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Rheinmetall'den yapılan açıklamaya göre, zırhlı kurtarma araçları, mayın temizleme araçları ve köprü döşeme araçlarını üretmek için Rheinmetall ile Polonya kamu savunma şirketi arasında bir mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

Anlaşma kapsamında şirketler, ortak bir girişim şirketi kuracak. Söz konusu işbirliği anlaşmasının, Alman şirket için, Polonyalı bir savunma şirketiyle ilk stratejik işbirliği olması dikkati çekti.

Söz konusu işbirliğinin, Rheinmetall'in Polonya savunma pazarına girmesine yardımcı olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
